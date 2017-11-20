Мидо: "Салах скоро перейдет в "Реал"

Теги мохамед салахливерпульреал мадрид

Мидо: "Салах скоро перейдет в "Реал"Известный в прошлом египетский футболист Мидо предрекает своему соотечественнику Мохамеду Салаху, выступающему за английский "Ливерпуль", переход в мадридский "Реал".

"Поздравляю Мохамеда Салаха с тем, что он стал лучшим египетским бомбардиром в Европе. У него есть качества, чтобы продолжать играть на самом высоком уровне в течение многих лет. Этого не хватало всем египтянам, у которых была возможность заиграть в Европе. Я думаю, что Салах недолго будет находиться в "Ливерпуле". Уже скоро он перейдет в "Реал", - написал Мидо в своем твиттере.

Напомним, Клопп высказался о бомбардирских подвигах Салаха. | soccernews.ru

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