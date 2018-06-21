Мидо: "В 1/8 финала Россия сможет дать бой Испании или Португалии"

Известный в прошлом египетский форвард Мидо расхвалил сборную России после матча с командой Египта (3:1) во втором туре группового этапа ЧМ-2018.

"К сожалению, ошибка в начале второго тайма сломала игру нашей сборной. В первом тайме мы на равных играли с Россией, но досадный автогол после перерыва добавил сопернику уверенности и заставил наших футболистов раскрываться, что привело к еще двум мячам в ворота Эль-Шенави.

Кого бы я выделил персонально? Дзюба был очень хорош и постоянно напрягал наших защитников, участвовал в двух забитых голах. Могу только поздравить русских ребят с успехом - команда отлично подготовилась физически к этому Чемпионату Мира, в обоих матчах здорово сыграла тактически и заслуженно обеспечила себе выход из группы. Думаю, если ваша сборная продолжит действовать в схожей манере, то в 1/8 финала Россия сможет дать бой Испании или Португалии", - отметил он.

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