Мидо: "Я боялся, что Салах провалится в "Ливерпуле"

Экс-игрок сборной Египта Мидо поделился мнением о возможном трансфере Мохамеда Салаха в "Реал".

"Я боялся, что Салах провалится в "Ливерпуле". Но сейчас, думаю, он готов перейти на новый уровень. В "Реале" он сможет использовать свои сильные стороны" - приводит слова Мидо Goal.com.

В текущем сезоне Салах провел 45 матчей, забил 40 голов и отдал 13 ассистов.

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