"Мидтьюлланд" – "Аполлон" - 1:1, "Видеотон" – "Партизан" - 0:4 (обзоры)

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"Мидтьюлланд" – "Аполлон" - 1:1, "Видеотон" – "Партизан" - 0:4 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры двух матчей четвёртого квалификационного раунда Лиги Европы.

"Мидтьюлланд" – "Аполлон" - 1:1 

"Видеотон" – "Партизан" - 0:4

Не пропустите: "Фенербахче" и загребское "Динамо" вылетели из Лиги Европы, "Лудогорец", АЕК, "Аполлон" и "Партизан" добыли путёвки в групповой этап. | http://soccernews.ru

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