"Мидтъюлланд", "Паниониос" и "Млада Болеслав" побеждают в Лиге Европы
Завершились еще три первых матча 1/4 финала квалификационного раунда Лиги Европы. Победы одержали "Мидтъюлланд", "Паниониос" и "Млада Болеслав".
"Ференцварош" (Венгрия) - "Мидтъюлланд" (Дания) - 2:4 (2:1)
Голы: Ботка, 22 - 1:0, Варга, 42 - 2:0, Поульсен, 45 (с пенальти) - 2:1, Поульсен, 61 - 2:2, Поульсен, 67 (с пенальти) - 2:3, Онуачу, 90 - 2:4
"Паниониос" (Греция) - "Горица" (Словения) - 2:0 (1:0)
Голы: Есиль, 12 - 1:0, Есиль, 47 - 2:0
"Шемрок Роверс" (Ирландия) - "Млада Болеслав" (Чехия) - 2:3 (0:1)
Голы: Мебратху, 35 - 0:1, Бурке, 48 - 1:1, Мебратху, 63 - 1:2, Храмоста, 88 - 1:3, Бурке, 90+2 - 2:3
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