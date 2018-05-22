"Мидтьюлланд" стал чемпионом Дании

В заключительном туре чемпионата Дании "Мидтьюлланд" взял верх над "Хорсенсом".

Благодаря этой победе "волки" сохранили первое место и стали чемпионами страны.

"Мидтьюлланд" выиграл чемпионат Дании впервые с 2015 года и во второй раз в истории.

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