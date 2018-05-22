"Мидтьюлланд" стал чемпионом Дании
В заключительном туре чемпионата Дании "Мидтьюлланд" взял верх над "Хорсенсом".
Благодаря этой победе "волки" сохранили первое место и стали чемпионами страны.
"Мидтьюлланд" выиграл чемпионат Дании впервые с 2015 года и во второй раз в истории.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Копенгаген
|26
|64
|2
|Брондбю
|26
|52
|3
|Люнгбю
|26
|39
|4
|СендерийскЕ
|26
|39
|5
|Мидтъюлланд
|26
|38
|6
|Нордсьелланд
|26
|35
|7
|Рандерс
|26
|33
|8
|АаБ
|26
|33
|9
|Силкеборг
|26
|30
|10
|Хорсенс
|26
|29
|11
|ОБ
|26
|28
|12
|АГФ
|26
|25
|13
|Виборг
|26
|25
|14
|Эсбьерг
|26
|24