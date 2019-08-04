Мигель Кардозу: "Мое сердце принадлежит "Динамо"
Игрок "Динамо" Мигель Кардозу рассказал, что думает о московском клубе и о России. Об этом сообщает Sportbox.
"Не сомневался в желании перейти в московский клуб. Когда я прилетел в Москву, я увидел, как все обстоит.
Непривычно немного в России, климат, язык, все другое, однако я никогда не жалел в том, что перешел в "Динамо". На данный момент мое сердце принадлежит этому клубу. Сегодня мой родной дом - "Динамо", - сказал Кардозу.
Футболист перешел в "Динамо" летом 2018 года, заключив четырехлетний контракт.
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|4
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|Урал
|4
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|4
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|3
|6
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|Динамо Москва
|4
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|4
|5
|11
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