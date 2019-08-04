Мигель Кардозу: "Мое сердце принадлежит "Динамо"

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Мигель Кардозу: "Мое сердце принадлежит "Динамо"

Игрок "Динамо" Мигель Кардозу рассказал, что думает о московском клубе и о России. Об этом сообщает Sportbox.

"Не сомневался в желании перейти в московский клуб. Когда я прилетел в Москву, я увидел, как все обстоит.

Непривычно немного в России, климат, язык, все другое, однако я никогда не жалел в том, что перешел в "Динамо". На данный момент мое сердце принадлежит этому клубу. Сегодня мой родной дом - "Динамо", - сказал Кардозу.

Футболист перешел в "Динамо" летом 2018 года, заключив четырехлетний контракт.

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