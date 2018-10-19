Мигел Велозу стал игроком "Дженоа"

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Мигел Велозу стал игроком "Дженоа"

"Дженоа" в своём официальном твиттере объявила о подписании контракта с полузащитником Мигелем Велозу.

Стороны заключили соглашение до конца текущего сезона.

Примечательно, что 32-летний португалец прошлым летом покинул "грифонов" на правах свободного агента, однако за несколько месяцев так и не нашёл себе новый клуб.

Велозу, известный по выступлениям за киевское "Динамо", защищал цвета "Дженоа" с 2016 по 2018, а также с 2010 по 2012 год.

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