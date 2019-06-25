Михаэль Баллак может войти в тренерский штаб Фрэнка Лэмпарда в "Челси"
Экс-игрок "Баварии" и сборной Германии Михаэль Баллак может войти в тренерский штаб Фрэнка Лэмпарда в "Челси". Об этом сообщает Sky Germany.
По данным источника, Баллак на данный момент проходит обучение, для того, чтобы получить тренерскую лицензию категории UEFA B. Эта категория позволяет работать помощником главного тренера.
Отметим, что Баллак играл в составе "Челси" с 2006 по 2010 годы. В этом промежутке также выступал Лэмпард в составе лондонцев.
Не пропустите: "Дерби Каунти" официально дал разрешение "Челси" на переговоры с Лэмпардом| http://soccernews.ru
опрос
главное
-
СМИ: Дзюба стал лучшим игроком чемпионата по версии РФС
-
"Зенит" и "Порту" поборются за полузащитника сборной Колумбии
-
В "Локомотиве" прокомментировали травму Фарфана
-
Лебединая песня Азара: вспоминаем ключевые моменты карьеры бельгийского вингера в составе "Челси"
-
"Интер" представил вторую форму бирюзового цвета
Лента новостей
-
СМИ: Дзюба стал лучшим игроком чемпионата по версии РФС
-
1
Михаэль Баллак может войти в тренерский штаб Фрэнка Лэмпарда в "Челси"
-
"Зенит" и "Порту" поборются за полузащитника сборной Колумбии
-
3
Торрес: "Азар - отличный игрок, и "Реал" поможет ему выйти на новый уровень"
-
1
"Локомотив" поздравил Смолова с успешным окончанием аспирантуры
-
"Вильярреал" намерен приобрести игрока "Ливерпуля" Морено
-
В "Локомотиве" прокомментировали травму Фарфана
-
Нападающий "Уфы" Еркебулан Сейдахмет вернется в Казахстан
-
Горшков: "Думаю, такие люди как Анюков нужны "Зениту"
-
9
Азмун: "У меня есть техника, я - не Дзюба"
-
Лебединая песня Азара: вспоминаем ключевые моменты карьеры бельгийского вингера в составе "Челси"
-
Стало известно, как будет выглядеть домашняя форма "Зенита" на следующий сезон
-
"Интер" представил вторую форму бирюзового цвета
-
"Динамо" хочет отдать 21-летнего Терехова в аренду
-
Трансфер Гризманна в "Барселону" завершится после 1 июля
-
"Дерби Каунти" официально дал разрешение "Челси" на переговоры с Лэмпардом
-
1
Аленичев: "Хорошо еще, что все закончилось только правами, а не тем, что у меня нашли наркотики"
-
Мане поделился воспоминаниями о своих первых шагах в футболе
-
1
Уткин рассказал о ходе внедрения VAR в РПЛ
-
Анюков вошел в тренерский штаб "Зенита"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16