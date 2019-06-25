Экс-игрок "Баварии" и сборной Германии Михаэль Баллак может войти в тренерский штаб Фрэнка Лэмпарда в "Челси". Об этом сообщает Sky Germany.

По данным источника, Баллак на данный момент проходит обучение, для того, чтобы получить тренерскую лицензию категории UEFA B. Эта категория позволяет работать помощником главного тренера.

Отметим, что Баллак играл в составе "Челси" ​с 2006 по 2010 годы. В этом промежутке также выступал Лэмпард в составе лондонцев.

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