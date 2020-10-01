Михаил Боярский оценил жеребьевку Лиги Чемпионов для "Зенита"
Легендарный российский артист и болельщик "Зенита" Михаил Боярский оцени шансы петербургского клуба выйти в плей-офф Лиги Чемпионов.
"Зенит" попал в группу F вместе с дортмундской "Боруссией", римским "Лацио" и бельгийским "Брюгге".
"Тяжелые команды. Из группы, думаю, выйти нереально. Даже за третье место зацепиться будет сложно - это одни из сильнейших европейских команд. Нам бы лучше у "Спартака" сейчас выиграть. Думаю, на Европу рано замахиваться. Хотелось бы, но я не верю, что они выйдут из группы. Мы играем хуже европейцев", - приводит слова Боярского "Спорт-Экспресс".
Напомним, что "Спартак" и "Зенит" сыграют в матче 10-го тура чемпионата России. Сейчас команды делят 1 место в турнирной таблице РПЛ. Матч состоится 3 октября в Москве.
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Турнирные таблицы
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|М
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|6
|10
|2
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|6
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|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
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|О
|1
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|6
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|2
|Рома
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|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4