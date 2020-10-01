Михаил Боярский оценил жеребьевку Лиги Чемпионов для "Зенита"

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Михаил Боярский оценил жеребьевку Лиги Чемпионов для "Зенита"

Легендарный российский артист и болельщик "Зенита" Михаил Боярский оцени шансы петербургского клуба выйти в плей-офф Лиги Чемпионов.

"Зенит" попал в группу F вместе с дортмундской "Боруссией", римским "Лацио" и бельгийским "Брюгге".

"Тяжелые команды. Из группы, думаю, выйти нереально. Даже за третье место зацепиться будет сложно - это одни из сильнейших европейских команд. Нам бы лучше у "Спартака" сейчас выиграть. Думаю, на Европу рано замахиваться. Хотелось бы, но я не верю, что они выйдут из группы. Мы играем хуже европейцев", - приводит слова Боярского "Спорт-Экспресс".

Напомним, что "Спартак" и "Зенит" сыграют в матче 10-го тура чемпионата России. Сейчас команды делят 1 место в турнирной таблице РПЛ. Матч состоится 3 октября в Москве.

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