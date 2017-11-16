Михаил Боярский: "Сомневаюсь, что на Чемпионате Мира сборная может выйти в плей-офф"

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Михаил Боярский: "Сомневаюсь, что на Чемпионате Мира сборная может выйти в плей-офф"Известный актер Михаил Боярский оценил шансы сборной России на удачное выступление на домашнем Чемпионате Мира.

"Не думаю, что у нас что-то получится. Чудес в спорте не бывает. Надеюсь, сборная соберется и с божьей помощью хотя бы выйдет из группы. Но я сомневаюсь даже в этом, хотя, конечно, на турнир приедут и более слабые команды, чем наша. Скоро жеребьевка, и после нее можно будет примерно знать, что к чему", - цитирует Боярского Советский спорт.

Напомним, Газзаев назвал положительные и отрицательные стороны в игре сборной России. | soccernews.ru

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