Михаил Ефремов написал стихотворение в память о водителе, который погиб из-за него

Артист Михаил Ефремов, болеющий за московский "Спартак", посвятил стихотворение водителю Сергею Захарову, который погиб из-за него в ДТП.

Трагедия произошла в Москве в июне. Ефремов на большой скорости пересек двойную сплошную и врезался в микроавтобус. Водитель фургона Сергей Захаров получил тяжелейшие травмы и через несколько часов скончался в больнице. Приговор Ефремову огласят 8 сентября. Прокурор запросил для артиста 11 лет тюрьмы. Обвиняемый свою вину признал.

"Сергей, мы не были знакомы.

Наше знакомство стало ужасным.

Я был в состоянии алкогольной комы,

А ты погиб совершенно напрасно.

Если, Сергей, я смогу пережить твою смерть,

Всё, что будет потом, только во имя твое.

Я буду молиться, если смогу дотерпеть

До того времени, когда мы станем вдвоем

Там, где никто не сдаёт и никто не злится.

На том свете нет таких понятий

Там у всех, как у тебя, светлые лица,

Меня туда не возьмут, там нет никаких демократий.

Сергей, я не прошу у тебя снисхождения,

Я омерзительный, пьяный, ужасный нечеловек.

Ты, к сожалению, не слышишь к тебе моего обращения.

Мне, к сожалению, не удастся вернуть тебя в этот век.

Господи, дай мне немного сил.

А Сергею — рая.

Вот бы поговорить с ним.

Увидеть бы его, помолчать.

Я же дошёл до ручки, как в жизни дошёл до края.

Есть на кого поставить Каинову печать", - написал Ефремов.

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