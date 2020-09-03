Михаил Ефремов написал стихотворение в память о водителе, который погиб из-за него

Теги спартак москва

Михаил Ефремов написал стихотворение в память о водителе, который погиб из-за него

Артист Михаил Ефремов, болеющий за московский "Спартак", посвятил стихотворение водителю Сергею Захарову, который погиб из-за него в ДТП.

Трагедия произошла в Москве в июне. Ефремов на большой скорости пересек двойную сплошную и врезался в микроавтобус. Водитель фургона Сергей Захаров получил тяжелейшие травмы и через несколько часов скончался в больнице. Приговор Ефремову огласят 8 сентября. Прокурор запросил для артиста 11 лет тюрьмы. Обвиняемый свою вину признал.

"Сергей, мы не были знакомы.
Наше знакомство стало ужасным.
Я был в состоянии алкогольной комы,
А ты погиб совершенно напрасно.

Если, Сергей, я смогу пережить твою смерть,
Всё, что будет потом, только во имя твое. 
Я буду молиться, если смогу дотерпеть
До того времени, когда мы станем вдвоем 
Там, где никто не сдаёт и никто не злится.
На том свете нет таких понятий 
Там у всех, как у тебя, светлые лица,
Меня туда не возьмут, там нет никаких демократий. 

Сергей, я не прошу у тебя снисхождения,
Я омерзительный, пьяный, ужасный нечеловек.
Ты, к сожалению, не слышишь к тебе моего обращения. 
Мне, к сожалению, не удастся вернуть тебя в этот век.

Господи, дай мне немного сил.
А Сергею — рая.
Вот бы поговорить с ним.
Увидеть бы его, помолчать.
Я же дошёл до ручки, как в жизни дошёл до края.
Есть на кого поставить Каинову печать", - написал Ефремов.

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