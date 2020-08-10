Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП, перенес инсульт

Актер Михаил Ефремов, являющийся воспитанником московского "Спартака", перенес инсульт, сообщает Telegram-канал ЭкСпорт.

По сведениям источника, артист перенервничал из-за матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги между "Спартаком" и "Сочи" (2:2). В этой встрече спартаковцы вели с разницей в два мяча, но "Сочи" сумел отыграться благодаря двум голам с пенальти.

Напомним, что в начале июня Ефремов устроил смертельное ДТП в Москве. Ефремов на большой скорости пересек двойную сплошную и врезался в микроавтобус. Водитель фургона Сергей Захаров получил тяжелейшие травмы и через несколько часов скончался в больнице.

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