Михаил Кержаков назвал лучшего игрока в мире

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Михаил Кержаков назвал лучшего игрока в мире

Голкипер "Зенита" Михаил Кержаков назвал лучших футболистов в мире.

"Лучший футболист мира - Лионель Месси. Без вариантов. Лучший голкипер - тер Штеген. И вообще, и на данный момент. Молодые игроки - звери. Особенно Холанд", - заявил Кержаков.

Михаил Кержаков является воспитанником "Зенита". В текущем сезоне он провел 14 матчей, в которых пропустил 13 голов.

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