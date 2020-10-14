Михаил Кержаков оценил шансы "Спартака" на чемпионство

Вратарь петербургского "Зенита" Михаил Кержаков выразил мнение, что московский "Спартак" сможет побороться за чемпионский титул в нынешнем сезоне.

"Думаю, что "Спартак" будет в медалях. Не знаю, в каких, но будет. Помнишь, я тебе говорил, что "Спартак" прибавит? И это хорошо для нашего чемпионата. Наша последняя игра со "Спартаком" – неплохая была.

Мне хотелось бы, чтобы мы чемпионами были, естественно. Я думаю, "Спартак" будет до конца за чемпионство бороться. Пускай они будут вторые тогда", - приводит слова Кержакова "Фонтанка".

Напомним, что после 10 туров "Зенит" лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 21 очко. "Спартак занимает второе место, но отстает от петербургского клуба только по дополнительным показателям.

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