Михаил Кержаков поделился ожиданиями от матча со "Спартаком"
Голкипер "Зенита" Михаил Кержаков после победного матча с "Лионом" (2:0) рассказал, что ждет следующей встречи со "Спартаком" в чемпионате России.
"По поводу нашего следующего матча, "Спартак" - это "Спартак". Они не середняк и никогда им не будут. Это та команда, которая является для любой другой команды одним из главных медиаторов.
Настрой на эту команду всегда особенный. Никогда нельзя говорить так, что они середняк. Во-первых, это неуважительно. Во-вторых, как я уже говорил, "Спартак" - это "Спартак", - сказал Кержаков.
В рамках 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Зенит" сыграет с "Бенфикой", "Лион" встретится с "Лейпцигом". Матчи состоятся 10 декабря.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|39
|2
|Локомотив Москва
|17
|34
|3
|Краснодар
|17
|33
|4
|Ростов
|17
|30
|5
|ЦСКА Москва
|16
|30
|6
|Спартак Москва
|17
|22
|7
|Динамо Москва
|17
|21
|8
|Урал
|17
|20
|9
|Арсенал Тула
|17
|19
|10
|Оренбург
|17
|19
|11
|Уфа
|17
|19
|12
|Крылья Советов
|16
|18
|13
|Ахмат
|17
|18
|14
|Рубин
|17
|17
|15
|Тамбов
|17
|17
|16
|Сочи
|17
|14