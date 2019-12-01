Михаил Кержаков поделился впечатлениями от матча со "Спартаком"

Голкипер "Зенита" Михаил Кержаков прокомментировал победный матч команды со "Спартаком" (1:0) в рамках 18-го тура чемпионата России. Об этом сообщает "Матч ТВ".

"Надеюсь, лучшая неделя в карьере еще впереди, но, в целом, неделя получилась хорошая, очень приятно.

Было тяжело, но спасибо болельщикам - они заставляли держаться.

Является ли "Спартак" самым принципиальным соперником? Да. По накалу эта игра была важнее, чем матч с "Лионом", - сказал Михаил Кержаков.

"Зенит" с 42 баллами занимает 1 место в турнирной таблице чемпионата России. У "Спартака" 22 очка и 8 позиция.

В 19-м туре РПЛ "Зенит" сыграет с "Динамо" (6 декабря), "Спартак" встретится с "Ростовом" (8 декабря).

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