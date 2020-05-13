Михаил Кержаков рассказал, чем занимается на карантине

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Михаил Кержаков рассказал, чем занимается на карантине

Голкипер "Зенита" Михаил Кержаков рассказал, чем занимается на карантине, а также высказал мнение о возможном возобновлении чемпионата.

"У нас пять дней в неделю командные тренировки по видеосвязи, суббота и воскресенье - выходные. Есть командный чат, общаемся с ребятами в нем. Если не касаться спортивной темы, то я учусь готовить, приобрел казан, готовлю мясо, картошку с овощами, простые блюда, но на огне приятнее и вкуснее. Что касается сериалов, то смотрю "Последний танец" про Майкла Джордана. Последняя книга - "Время жить и время умирать" у Ремарка. Смотрю фильмы с ребенком, стараюсь самостоятельно изучать английский язык.

Хочется уже на поле, тренировки дома остаются, но на поле - совсем другое. Но вратарю нужно, чтобы кто-то был с ним, хотя бы бил в руки, в стороны. Мы настроены доигрывать сезон, чтобы не было кривотолков по поводу нашего чемпионства, все игроки "Зенита" согласятся с этим", - передает слова Кержакова "Матч ТВ".

Чемпионат России был приостановлен из-за пандемии коронавируса. На данный момент неизвестно, когда именно возобновится сезон.

"Зенит" после 22 туров РПЛ занимает 1 место в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на 9 баллов.

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