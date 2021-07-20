Михаил Кержаков рассказал, как он едва не ушел из "Зенита"

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Вратарь "Зенита" Михаил Кержаков рассказал, что он мог покинуть петербургский клуб в 2018 году.

"Я думал об уходе в 2018-м, когда вместо Манчини пришел Семак. У меня оставался год контракта, в команде были Лунев и Лодыгин, так что думал об аренде — ну а через год и о полноценном уходе. Потом ушел Лодыгин. Первый золотой сезон я почти полностью просидел в запасе, ну а потом ситуация изменилась", - приводит слова Кержакова Sports.ru.

В прошлом сезоне 34-летний Кержаков провел за "Зенит" 25 матчей во всех турнирах и пропустил 27 голов. Его контракт с клубом из Санкт-Петербурга действует до лета 2022 года.

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