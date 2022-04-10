Михаил Кержаков высказался о чемпионской гонке в РПЛ
Фото: твиттер Кержакова\Автор неизвестен
Голкипер петербургского "Зенита" Михаил Кержаков поделился мнением о борьбе за чемпионство в РПЛ после игры "Нижнего Новгорода" с "Динамо" (0:1).
Обидно было, что "Нижний" уступил на последних минутах, да еще и из-за автогола?
"Обидно было за брата. Что касается нас и "Динамо", то мы должны отталкиваться от себя. Уже говорил об этом и не меняю своего мнения: единственный конкурент "Зенита" - это мы сами для себя.
Нам нужно серьезнее настраиваться на команды, которые находятся в нижней части таблицы или в середине, включаться с первых минут и сохранять концентрацию до конца", - сказал вратарь.
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