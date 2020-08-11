Михаила Ефремова госпитализировали из здания суда. Видео

Известному актеру Михаилу Евремову, который является болельщиком "Спартака", стало плохо в зале суда в Москве. Актера вынесли на носилках.

Ранее сообщалось, что артист перенес инсульт из-за того, что перенервничал из-за матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги между "Спартаком" и "Сочи" (2:2). В этой встрече спартаковцы вели с разницей в два мяча, но "Сочи" сумел отыграться благодаря двум голам с пенальти.

Напомним, что в начале июня Ефремов устроил смертельное ДТП в Москве. Ефремов на большой скорости пересек двойную сплошную и врезался в микроавтобус. Водитель фургона Сергей Захаров получил тяжелейшие травмы и через несколько часов скончался в больнице.

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