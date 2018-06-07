Михалик может перейти в клуб второго дивизиона Украины

Полузащитник "Локомотива" Тарас Михалик ведет переговоры с украинской "Волынью". Отметим, что 30 июня футболист может стать свободным агентом.

34-летний украинец является воспитанником волынского футбола, но за клуб из Луцка ранее не играл.

"Волынь" выступает во втором по силе дивизионе Украины и ставит задачу вернуться в элиту.

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