Михалик может перейти в клуб второго дивизиона Украины

Теги волынь луцклокомотив москватарас михалик

Михалик может перейти в клуб второго дивизиона УкраиныПолузащитник "Локомотива" Тарас Михалик ведет переговоры с украинской "Волынью". Отметим, что 30 июня футболист может стать свободным агентом.

34-летний украинец является воспитанником волынского футбола, но за клуб из Луцка ранее не играл.

"Волынь" выступает во втором по силе дивизионе Украины и ставит задачу вернуться в элиту.

Читайте: Михалик не собирается уходить из "Локомотива"  | soccernews.ru

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