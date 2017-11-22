Защитник московского "Локомотива" Тарас Михалик назвал игрока, против которого он хотел сыграть.

"Я всегда мечтал сыграть против Зидана. Он для меня - футболист и человек с большой буквы. Помню, сборная Украины даже играла против французов на "Стад де Франс", но Зинедин тот матч, как назло, пропускал. Было обидно", - приводит слова 34-летнего бека официальный сайт "железнодорожников".

Напомним, Сольбаккен назвал самых опасных игроков "Локомотива". | soccernews.ru