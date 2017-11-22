Михалик назвал игрока, против которого он хотел сыграть

Теги тарас михаликзинедин зидан

Михалик назвал игрока, против которого он хотел сыгратьЗащитник московского "Локомотива" Тарас Михалик назвал игрока, против которого он хотел сыграть.

"Я всегда мечтал сыграть против Зидана. Он для меня - футболист и человек с большой буквы. Помню, сборная Украины даже играла против французов на "Стад де Франс", но Зинедин тот матч, как назло, пропускал. Было обидно", - приводит слова 34-летнего бека официальный сайт "железнодорожников".

Напомним, Сольбаккен назвал самых опасных игроков "Локомотива". | soccernews.ru

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