Михалик не собирается уходить из "Локомотива"

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Михалик не собирается уходить из "Локомотива"
Защитник "Локомотива" Тарас Михалик опроверг информацию о том, что он хочет покинуть московский клуб.

"Спасибо, что рассказали о новогодней шутке в СМИ, ведь мой контракт истекает летом 2018 года и планов о переходе пока нет. Меня вполне устраивает работа в клубе лидера первенства России под руководством Юрия Павловича Семина, а гуляющую в Интернете информацию касательно разрыва контракта прошу считать недостоверной", - приводят слова Михалика украинские СМИ.

В этом сезоне 34-летний Михалик провел за "Локомотив" 9 матчей (7 в основе).

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