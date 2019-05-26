Михалик: "Переезд в Россию - это не переезд за границу"



Украинский защитник "Локомотива" Тарас Михалик вспомнил обстоятельства своего перехода в российский клуб из киевского "Динамо" летом 2013 года.

"Не смущал ли при переезде тот факт, что "Локомотив" тогда переживал не лучшие времена? Переезд в Россию - это не переезд за границу все-таки. Менталитет у нас похож. А неудачи "Локомотива" - вопрос определенного периода. Да и я понимал, что за тренер Леонид Кучук и чего команда может добиться при нем.

В начале здесь было тяжело. После семи с половиной лет одного футбола меня стали учить другому. Кучук говорил: "Ты со своими киевскими "бей в диагональ" заканчивай давай". Незадолго до переезда в Россию у меня родился сын. Маленький, по ночам плохо спал - жена не спала вместе с ним, а я был на подхвате. Сбросил килограммов пять в тот период. В общем, факторов было много, поэтому не все складывалось", - приводят слова Михалика российские СМИ.

Летом у 35-летнего Михалика заканчивается контракт с "Локомотивом" и он покинет клуб. Всего за московский клуб он провел 106 матчей, в которых забил три гола и отдал четыре результативные передачи. В составе "железнодорожников" украинский футболист становился чемпионом России, а также трижды выиграл Кубок России.

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