Михалик покинул "Локомотив"

"Локомотив" объявил об уходе Тараса Михалика.

У 35-летнего игрока истекло соглашение с клубом и стороны решили не продлевать сотрудничество. Отмечается, что Михалик задумался над завершением карьеры.

Михалик перешел в "Локомотив" в 2013 году. В составе "железнодорожников" он становился чемпионом России и трижды обладателем кубка страны.

За это время Михалик провел 106 матчей, забил три гола и отдал три результативные передачи.

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