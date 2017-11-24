Михалик провёл 100-й матч за "Локомотив"

Хавбек "Локомотива" Тарас Михалик принял участие в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы против "Копенгагена".

Эта игра стала для 34-летнего украинца сотой в составе "железнодорожников". В этих матчах он забил три гола.

Напомним, что Михалик выступает за "Локомотив" с 2013 года. | http://soccernews.ru