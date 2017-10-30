Михалик: "В первом тайме "Зенит" прилично нас прихватил"

Защитник московского "Локомотива" Тарас Михалик дал комментарий по матчу своей команды против питерского "Зенита".

"В первом тайме нас прилично прихватили, пришлось перестраиваться... У нас была задача вытерпеть, выстоять. Во втором тайме они чуть подсели, и у нас стали получаться контратаки. Еще раз повторю: хорошо, что не пропустили вначале", - цитирует 34-летнего бека чемпионат.com.

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