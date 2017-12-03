Михалик выбыл до конца года

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Михалик выбыл до конца года

Защитник московского "Локомотива" Тарас Михалик травмировался в матче 19-го тура чемпионата России против "Рубина".

"Похоже, что для Михалика год закончен, это мышечная травма, выбыл надолго. Сейчас будет большой перерыв, за него, думаю, он восстановится" - рассказал главный тренер "железнодорожников" Юрий Сёмин.

В этом сезоне 34-летний Михалик сыграл за "Локомотив" 12 матчей и забил 1 гол. | http://soccernews.ru

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