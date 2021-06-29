Михайленко назвал лучших игроков сборной Украины на Евро-2020

Фото инстаграм Украинской ассоциации футбола

Бывший игрок сборной Украины Дмитрий Михайленко рассказал, каких футболистов национальной команды он считает лучшими на текущем Чемпионате Европы.

"Георгий Бущан и Андрей Ярмоленко - это точно. И, наверное, Роман Яремчук. Практически вся острота шла от Ярмоленко, угроза воротам соперника, забитые мячи. Полузащитник "Вест Хэма" выглядел выше среднего уровня во всех таймах, а это - стабильность. Тоже самое могу сказать и о Бущане. А Яремчук - это тип нападающего, который показал свою полезность, как при позиционном наступлении, так и при контратаках. По крайней мере я бы не стал критиковать этого форварда", - цитирует Михайленко "Мета Спорт".

Напомним, что украинцы вышли из группы Евро с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией, а в 1/8 финала сыграют против Швеции.

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