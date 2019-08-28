Михайлович, который борется с лейкемией, выписан из больницы

Сербский наставник "Болоньи" Синиша Михайлович прошел первый курс лечения от лейкемии и выписался из больницы, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, врачи отпустили специалиста домой после того, как он прошел курса химиотерапии, который продолжался 43 дня.

50-летний Михайлович намерен руководить "Болоньей" в матче 2-го тура чемпионата Италии против СПАЛа.

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