Михайлович, который борется с лейкемией, выписан из больницы
Сербский наставник "Болоньи" Синиша Михайлович прошел первый курс лечения от лейкемии и выписался из больницы, сообщает Football Italia.
По сведениям издания, врачи отпустили специалиста домой после того, как он прошел курса химиотерапии, который продолжался 43 дня.
50-летний Михайлович намерен руководить "Болоньей" в матче 2-го тура чемпионата Италии против СПАЛа.
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