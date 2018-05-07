Михайлович может сменить Манчини в "Зените"

Дражен Михайлович, брат Синиши Михайловича, сообщил, что сербский специалист готов перебраться в Россию.

"Синиша готов переехать в Россию. Это отличная страна, где можно хорошо работать и прогрессировать. Проблемой такой переезд точно не станет.

Знаю об интересе к нему из России. Возглавит ли он "Зенит"? Думаю, шансы 50 на 50" - приводят слова Дражена Михайловича российские СМИ.

Напомним, что Михайлович известен по работе в "Милане", "Сампдории", "Фиорентине" и сборной Сербии.

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