Михайлович может возглавить "Зенит"

Новым главным тренером "Зенита" может стать Синиша Михайлович, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, петербургский клуб уже начал переговоры с агентом сербского специалиста. В "Зените" Михайлович может стать преемником Роберто Манчини, который возглавит сборную Италии.

Ранее сообщалось, что Михайлович может возглавить "Ростов" или "Динамо".

Стоит отметить, что последним местом работы 49-летнего Михайловича был "Торино", откуда он был уволен в январе.

Не пропустите: Экс-тренер "Милана" может возглавить российский клуб. | http://soccernews.ru