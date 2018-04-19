Михайлович может возглавить "Зенит"

Теги зенит санкт-петербургсиниша михайлович

Михайлович может возглавить "Зенит"

Новым главным тренером "Зенита" может стать Синиша Михайлович, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, петербургский клуб уже начал переговоры с агентом сербского специалиста. В "Зените" Михайлович может стать преемником Роберто Манчини, который возглавит сборную Италии.

Ранее сообщалось, что Михайлович может возглавить "Ростов" или "Динамо".

Стоит отметить, что последним местом работы 49-летнего Михайловича был "Торино", откуда он был уволен в январе.

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