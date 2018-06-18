Михайлович назначен главным тренером "Спортинга"

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Михайлович назначен главным тренером "Спортинга"

Лиссабонский "Спортинг" на своём официальном сайте объявил о назначении Синиши Михайловича на пост главного тренера команды.

49-летний сербский специалист заключил с клубом соглашение до лета 2021 года. У руля "львов" он сменил уволенного ранее Жорже Жезуша.

Напомним, что последним клубом Михайловича был итальянский "Торино", который он покинул в январе.

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