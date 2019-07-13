Михайлович, несмотря на лейкемию, продолжит тренировать "Болонью"
Главный тренер "Болоньи" Синиша Михайлович не покинет свой пост. Сербский специалист продолжит работать с командой, несмотря на диагностированную у него лейкемию.
"Синиша - лидер "Болоньи". Он будет работать до окончания контракта. Михайлович продолжит тренировать команду. Он будет с нами, пока не выиграет эту битву", - цитирует спортивного директора клуба Вальтера Сабатини La Gazzetta dello Sport.
Контракт 50-летнего Михайловича с "Болоньей" рассчитан до лета 2022 года.
Серб возглавляет "красно-синих" с января нынешнего года. Под его руководством команда в прошлом сезоне финишировала на 10-м месте в Серии А.
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