Михайлович, несмотря на лейкемию, продолжит тренировать "Болонью"

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Михайлович, несмотря на лейкемию, продолжит тренировать "Болонью"

Главный тренер "Болоньи" Синиша Михайлович не покинет свой пост. Сербский специалист продолжит работать с командой, несмотря на диагностированную у него лейкемию.

"Синиша - лидер "Болоньи". Он будет работать до окончания контракта. Михайлович продолжит тренировать команду. Он будет с нами, пока не выиграет эту битву", - цитирует спортивного директора клуба Вальтера Сабатини La Gazzetta dello Sport.

Контракт 50-летнего Михайловича с "Болоньей" рассчитан до лета 2022 года. 

Серб возглавляет "красно-синих" с января нынешнего года. Под его руководством команда в прошлом сезоне финишировала на 10-м месте в Серии А.

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