Михайлович поделился ожиданиями от матча с "Миланом"

Наставник "Торино" Синиша Михайлович прокомментировал предстоящий матч с "Миланом".

"Цели у команд разные. "Торино" сражается за путевку в Лигу Европы, и если мы одержим победу, то будем седьмыми и приблизимся к зоне еврокубков. Несмотря на близость в таблице, я думаю, что у "Милана" несколько другие задачи. Впрочем, я не слежу за другими командами.

Пока я недоволен выступлениями команды, но у нас есть отличная возможность для прогресса. Уверен, мы вернем тот запал, который был на старте сезона" - приводит слова Михайловича Football Italia.

Читайте также: "Милану" грозит отстранение от еврокубков. | http://soccernews.ru