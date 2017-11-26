Михайлович поделился ожиданиями от матча с "Миланом"

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Михайлович поделился ожиданиями от матча с "Миланом"

Наставник "Торино" Синиша Михайлович прокомментировал предстоящий матч с "Миланом".

"Цели у команд разные. "Торино" сражается за путевку в Лигу Европы, и если мы одержим победу, то будем седьмыми и приблизимся к зоне еврокубков. Несмотря на близость в таблице, я думаю, что у "Милана" несколько другие задачи. Впрочем, я не слежу за другими командами.

Пока я недоволен выступлениями команды, но у нас есть отличная возможность для прогресса. Уверен, мы вернем тот запал, который был на старте сезона" - приводит слова Михайловича Football Italia.

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