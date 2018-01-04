Михайлович покидает "Торино"

Главный тренер "Торино" Синиша Михайлович покидает свой пост, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, руководство "быков" решило уволить сербского специалиста после поражения от "Ювентуса" в четвертьфинальном матче Кубка Италии.

Преемником Михайловича, вероятнее всего, станет Вальтер Маццарри, с которым клуб уже вступил в переговоры.

По итогам 19 туров "Торино" занимает десятое место в турнирной таблице Серии А, имея в своём активе 25 очков. | http://soccernews.ru