Михайлович покидает "Торино"

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Михайлович покидает "Торино"

Главный тренер "Торино" Синиша Михайлович покидает свой пост, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, руководство "быков" решило уволить сербского специалиста после поражения от "Ювентуса" в четвертьфинальном матче Кубка Италии.

Преемником Михайловича, вероятнее всего, станет Вальтер Маццарри, с которым клуб уже вступил в переговоры.

По итогам 19 туров "Торино" занимает десятое место в турнирной таблице Серии А, имея в своём активе 25 очков. | http://soccernews.ru

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