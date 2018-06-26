Михайлович покинет "Спортинг" спустя неделю после назначения наставником клуба

"Спортинг" уволит с поста главного тренера команды Синишу Михайловича, сообщает Record.

Сербский специалист был назначен наставников лиссабонцев бывшим президентом клуба Бруну де Карвалью всего неделю назад.

Однако, новое руководство "львов" собирается назначить другого тренера. Стоит отметить, что по условиям контракта "Спортинг" может разорвать соглашение с 49-летним Михайловичем без выплаты компенсации в течение первых 15 дней после назначения.

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