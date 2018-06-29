Михайлович потребовал многомиллионную компенсацию от "Спортинга" за разрыв тренера



Сербский специалист Синиша Михайлович требует компенсацию от лиссабонского "Спортинга" за разрыв контракта, сообщает A Bola.

По сведениям издания, сербский специалист хочет получить от португальцев на менее 10 миллионов евро.

Ранее "Спортинг" расстался с Михайловичем, выплатив ему 300 тысяч евро. Клуб воспользовался пунктом в контракте, который позволял расторгнуть соглашение в течение 15 дней после его подписания.

Не пропустите: "Спортинг" уволил Михайловича спустя девять дней после назначения. | http://soccernews.ru