Михайлович потребовал многомиллионную компенсацию от "Спортинга" за разрыв тренера
Сербский специалист Синиша Михайлович требует компенсацию от лиссабонского "Спортинга" за разрыв контракта, сообщает A Bola.
По сведениям издания, сербский специалист хочет получить от португальцев на менее 10 миллионов евро.
Ранее "Спортинг" расстался с Михайловичем, выплатив ему 300 тысяч евро. Клуб воспользовался пунктом в контракте, который позволял расторгнуть соглашение в течение 15 дней после его подписания.
Не пропустите: "Спортинг" уволил Михайловича спустя девять дней после назначения. | http://soccernews.ru
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