Михайлович потребовал многомиллионную компенсацию от "Спортинга" за разрыв тренера

Теги спортинг лиссабонсиниша михайлович

Михайлович потребовал многомиллионную компенсацию от "Спортинга" за разрыв тренера
Сербский специалист Синиша Михайлович требует компенсацию от лиссабонского "Спортинга" за разрыв контракта, сообщает A Bola.

По сведениям издания, сербский специалист хочет получить от португальцев на менее 10 миллионов евро. 

Ранее "Спортинг" расстался с Михайловичем, выплатив ему 300 тысяч евро. Клуб воспользовался пунктом в контракте, который позволял расторгнуть соглашение в течение 15 дней после его подписания.

Не пропустите: "Спортинг" уволил Михайловича спустя девять дней после назначения. | http://soccernews.ru

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