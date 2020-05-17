Михайлович рассказал, где Ибрагимович продолжит карьеру

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Михайлович рассказал, где Ибрагимович продолжит карьеру

Главный тренер "Болоньи" Синиша Михайлович заявил, что шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович точно покинет клуб по окончании сезона.

"Златан звонил мне мне несколько дней назад. Он точно не останется в "Милане". Ибрагимович либо перейдет в "Болонью", либо вернется в Швецию. У меня со Златаном особенные отношения. Он всегда думает, что сказать мне. Опасные люди именно так ведут себя друг с другом", - приводит слова Михайловича Football Italia.

Напомним, что в бытность футболистом Михайлович играл вместе с Ибрагимовичем за "Интер.

В нынешнем сезоне 38-летний Ибрагимович провел за "Милан" восемь матчей в чемпионате Италии, забил три мяча и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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