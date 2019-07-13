Михайлович уйдёт из футбола из-за болезни
Известный сербский тренер Синиша Михайлович вынужден приостановить карьеру из-за проблем со здоровьем, сообщает Football Italia.
По информации источника, 50-летнему специалисту предстоит пройти интенсивный курс лечения. При этом диагноз наставника пока остаётся неизвестным.
Ожидается, что сегодня Михайлович проведёт пресс-конференцию, в ходе которой расскажет о своей ситуации.
Сейчас серб возглавляет "Болонью". Его контракт с клубом рассчитан ещё на три сезона.
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