Михайлович возглавит португальский топ-клуб

Известный сербский тренер Синиша Михайлович возглавит лиссабонский "Спортинг", сообщает A Bola.

По сведениям издания, стороны уже согласовали условия сотрудничества и в ближайшее время подпишут трёхлетний контракт. Ожидается, что о назначении будет объявлено сегодня.

Напомним, что последним клубом Михайловича был итальянский "Торино", который он покинул в январе.

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