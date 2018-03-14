Михел: "Активировались жесткие силы, чтобы любым способом отобрать у ПАОКа возможное чемпионство"

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Михел: "Активировались жесткие силы, чтобы любым способом отобрать у ПАОКа возможное чемпионство"

Директор ПАОК Любош Михел прокомментировал скандал вокруг владельца клуба Ивана Саввиди, который выбежал на поле с пистолетом во время матча чемпионата Греции против АЕКа.

"Картинки, которые пошли на всю Европу, когда президент клуба Иван Саввиди оказался на поле, – это уже последствия. Причина – не только игра с АЕКом, но и ситуация, назревшая в греческом футболе. Две недели назад тренеру "Олимпиакоса" бросили в голову рулон бумаги, он упал, команда ушла с поля, а нам засчитали техническое поражение. ПАОК в этом году мог добиться чемпионства после 33 лет. И чувствуется, что в последнее время активировались жёсткие силы, чтобы любым способом отобрать у нас возможное чемпионство. Всё случилось из-за того, что на 90-й минуте ПАОК забил чистый гол. Эта ситуация за 5 туров до конца чемпионата выводила нас на первое место. Судья сначала показывает на центр поля – даёт знать, что все в порядке. А через какое-то время игроки АЕКа подходят к ассистенту судьи, и начинаются разговоры. Через 3-5 минут судья меняет решение, хотя не имеет на это никакого права – вне игры не было, гол был забит чисто.

Вспыхнули эмоции, Иван Саввиди спустился со скайбокса, я тоже спустился из своей ложи. Ошибка в том, что у президента с собой был пистолет. Но это ни в коем случае не связано с футболом, только личная безопасность и его бизнес. Картина была неприятная, но я знаю Ивана Саввиди на протяжении трех лет, и могу честно сказать, что это один из самых порядочных людей, который не любит несправедливость и когда его обманывают. Саввиди – жёсткий начальник и не любит людей, которые продают ложь как правду.

Я уверен, что у него не было никакой мысли идти на поле с пистолетом, это просто ошибка – он забыл его снять. Потому что он у него постоянно, когда он на своей работе. Вчера он публично извинился перед болельщиками ПАОКа и всей Грецией. Но он никому не угрожал, никаких мыслей коснуться пистолета у него не было. Понятно, что для медиа это была интересная тема, особенно для афинских, и они раздули из этого скандал.

Понятно, что Саввиди жалеет – это испортило его позитивный имидж в Северной Греции. В Афинах его не любят – он для них сильный соперник. Но все нормальные футбольные люди его уважают. Саввиди – единственный человек в Греции, который борется за честь футбола. По-человечески я понимаю его реакцию, хотя картина вышла плохая. Но я рядом с ним, и команда тоже рядом. Люди, которые его знают, понимают, какой он человек. Демонстрировать силу он точно не хотел", - сказал Михел.

Напомним, что из-за этого инцидента чемпионата Греции был приостановлен на неопределенный срок. Кроме того Греция может быть исключена из ФИФА.

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