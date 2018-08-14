Михел: "Спартак" – очень сильная по составу и организованная команда"

Член совета директоров ПАОК Любош Михел считает, что его команда пройдет "Спартак" в матче а 3-го отборочного раунда Лиги Чемпионов. Первая игра завершилась со счетом 3:2 в пользу греческого клуба.

При этом знаменитый в прошлом арбитр отметил силу соперника.

"Мы с самого начала настраивались бороться за выход в групповой этап Лиги чемпионов и не намерены отступать. Понимаем, что нам противостоит соперник высокого уровня. "Спартак" – очень сильная по составу и организованная команда. Но мы намерены ее пройти. Если в Москве мы сыграем с той же самоотдачей, что в Салониках, и не допустим грубых ошибок, у нас получится добиться положительного результата.

Ответная игра пройдет сегодня в Москве. | soccernews.ru