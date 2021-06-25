Мика Ричардс пошутил о своем дне рождении в один день с Месси
Фото: твиттер Ричардса
Экс-игрок "Манчестер Сити" Мика Ричардс пошутил о том, что у него день рождения в один день с Лионелем Месси.
"Спасибо всем за поздравления! 24 июня только лучшие празднуют день рождения!
10 побед в Ла Лиге, 7 побед в Кубке Испании, 7 побед в Суперкубке Испании, 6 "Золотых мячей", 4 победы в Лиге Чемпионов, 3 Суперкубка Европы, 3 победы на клубных ЧМ, 1 победа в АПЛ, 1 победа в Кубке Англии - и это только на нас двоих!" - написал Ричардс в твиттере.
Ричардс выступал за "Сити" с 2005 по 2015 год. Последним его клубом была "Астон Вилла", которую он покинул в 2019 году.
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