Мика Ричардс пошутил о своем дне рождении в один день с Месси

Теги мика ричардслионель месси

Мика Ричардс пошутил о своем дне рождении в один день с МессиФото: твиттер Ричардса

Экс-игрок "Манчестер Сити" Мика Ричардс пошутил о том, что у него день рождения в один день с Лионелем Месси.

"Спасибо всем за поздравления! 24 июня только лучшие празднуют день рождения!

10 побед в Ла Лиге, 7 побед в Кубке Испании, 7 побед в Суперкубке Испании, 6 "Золотых мячей", 4 победы в Лиге Чемпионов, 3 Суперкубка Европы, 3 победы на клубных ЧМ, 1 победа в АПЛ, 1 победа в Кубке Англии - и это только на нас двоих!" - написал Ричардс в твиттере.

Ричардс выступал за "Сити" с 2005 по 2015 год. Последним его клубом была "Астон Вилла", которую он покинул в 2019 году.

Читайте также: "Барселона" поздравила Месси с 34-летием. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 24 июня

Главные новости дня: 24 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов