Мика Ричардс предложил "Манчестер Юнайтед" поменять капитана
Бывший защитник "Манчестер Сити" Мика Ричардс считает, что капитаном "Манчестер Юнайтед" нужно сделать Криштиану Роналду.
"Магуайру нужна помощь в плане капитанства. Это может звучать, будто я присоединяюсь к волне критики, но это абсолютно не так. Просто предлагаю на время передать повязку Роналду, что вряд ли отразится на игре или характере Харри.
Конечно, Магуайр переживает трудные времена. Нет ничего плохого в том, чтобы критически взглянуть на игрока, когда он не демонстрирует ожидаемого уровня, и меня бы не восприняли всерьёз, если бы я предположил, что в настоящее время с его игрой всё в порядке.
На данный момент отдых от ответственности пошёл бы ему на пользу. Магуайру нужна поддержка, чтобы снова стать выдающимся защитником, которого мы знаем", - цитирует Ричардса Daily Mail.
В текущем сезоне 29-летний Магуайр сыграл за "МЮ" 31 матч и забил 2 гола.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18