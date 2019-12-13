Микель Артета может возглавить "Эвертон"

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Микель Артета может возглавить "Эвертон"

Помощник Хосепа Гвардиолы в "Ман Сити" Микель Артета - один из претендентов на пост главного тренера "Эвертона". Об этом сообщает Liverpool Echo.

Напомним, недавно ливерпульский клуб расстался со своим тренером из-за неудовлетворительных результатов команды.

Помимо Артета "Эвертон" также рассматривает кандидатуру экс-тренера "Наполи" Карло Анчелотти.

После 16 туров АПЛ "Эвертон" занимает 14 место турнирной таблице, набрав 17 баллов.

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