Микель Артета перед полуфиналом Лиги Европы похвалил "Вильярреал"
Фото: Твиттер @m8arteta
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета высказался касательно предстоящего матча 1/2 финала Лиги Европы с "Вильярреалом".
"У нас тяжелый соперник, однако мы очень довольны, что сыграем в полуфинале. Прогресс "Вильярреала" в последние 10-15 лет впечатляет. Команду возглавляли разные тренеры, но она оставалась верна своим принципам. Унаи Эмери сделал "Вильярреал" очень заметным в этом турнире. Могу отметить его игровые идеи: команда знает, что делать с мячом и как играть без мяча. У них есть игроки, способные решить судьбу матча в любую минуту. Кроме того, команда может подстраиваться под ход игры и менять тактику", — приводит слова Артеты официальный сайт УЕФА.
Напомним, первый матч в рамках полуфинала Лиги Европы между "Вильярреалом" и "Арсеналом" состоится в четверг, 29 апреля. Начало встречи в 22:00 по московскому времени.
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