Микель Артета выиграл 1-й трофей в роли главного тренера

"Арсенал" обыграл "Челси" (2:1) в финале Кубка Англии и стал обладателем трофея в 14-й раз.

Таким образом, для главного тренера "канониров" Микеля Артеты это первый трофей в роли наставника.

В чемпионате Англии "Арсенал" занял 8 место в турнирной таблице.

Артета возглавил "канониров" в декабре 2019 года. До этого специалист три года работал в тренерском штабе Пепа Гвардиолы в "Манчестер Сити".

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