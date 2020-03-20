Микел исключил своё возвращение в "Трабзонспор" после расторжения контракта из-за коронавируса

Бывший полузащитник "Трабзонспора" Джон Оби Микел заявил, что не вернётся в турецкий клуб после неприятной ситуации с расторжением контракта.

"Меня вызвали пообщаться с президентом в его кабинете один на один. Он попросил меня убрать пост в соцсетях об отказе играть в условиях коронавируса. Я сказал, что не собираюсь этого делать. Это моё мнение и я могу его высказывать. Мы живём в свободном мире. Сейчас мы должны думать о спасении человеческих жизней, поэтому в такой период нам не стоит играть в футбол.

УЕФА сделала паузу. Почему в Турции продолжают играть? Это совсем неправильно. Но в "Трабзонспоре" имели другую точку зрения. Как по мне, им всё равно. Я сообщил клубу о готовности отказаться от своего контракта, чтобы быть со своей семьей, помогать миру. Ведь все должны оставаться дома в это время. Вернуться в "Трабзонспор"? Без шансов", - цитирует нигерийца The Athletic.

32-летний Микел выступал за "Трабзонспор" с прошлого лета и сыграл в 27 матчах. Его команда по итогам 26 туров является лидером чемпионата Турции.

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