Микел исключил своё возвращение в "Трабзонспор" после расторжения контракта из-за коронавируса
Бывший полузащитник "Трабзонспора" Джон Оби Микел заявил, что не вернётся в турецкий клуб после неприятной ситуации с расторжением контракта.
"Меня вызвали пообщаться с президентом в его кабинете один на один. Он попросил меня убрать пост в соцсетях об отказе играть в условиях коронавируса. Я сказал, что не собираюсь этого делать. Это моё мнение и я могу его высказывать. Мы живём в свободном мире. Сейчас мы должны думать о спасении человеческих жизней, поэтому в такой период нам не стоит играть в футбол.
УЕФА сделала паузу. Почему в Турции продолжают играть? Это совсем неправильно. Но в "Трабзонспоре" имели другую точку зрения. Как по мне, им всё равно. Я сообщил клубу о готовности отказаться от своего контракта, чтобы быть со своей семьей, помогать миру. Ведь все должны оставаться дома в это время. Вернуться в "Трабзонспор"? Без шансов", - цитирует нигерийца The Athletic.
32-летний Микел выступал за "Трабзонспор" с прошлого лета и сыграл в 27 матчах. Его команда по итогам 26 туров является лидером чемпионата Турции.
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Главные новости дня: 19 марта
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Трабзонспор
|26
|53
|2
|Истанбул ББ
|26
|53
|3
|Галатасарай
|26
|50
|4
|Сивасспор
|26
|49
|5
|Бешикташ
|26
|44
|6
|Аланьяспор
|26
|43
|7
|Фенербахче
|26
|40
|8
|Гёзтепе АС Измир
|26
|37
|9
|Газиантеп ББ
|26
|32
|10
|Денизлиспор
|26
|31
|11
|Антальяспор
|26
|30
|12
|Генчлербирлиги
|26
|28
|13
|Касимпаса
|26
|26
|14
|Коньяспор
|26
|26
|15
|Малатия Беледийеспор
|26
|25
|16
|Джайкур Ризеспор
|26
|25
|17
|Анкарагюджю
|26
|23
|18
|Кайсериспор
|26
|22